Comiso. Elogio del Sindaco Schembari al Questore Trombadore

Il Sindaco, Maria Rita Schembari, rivolge un elogio al Questore di Ragusa, il dott. Giuseppe Trombadore, e al Commissariato di PS di Comiso, per essere intervenuto immediatamente, giovedì scorso, sventando un tentato stupro.

“E’ innegabile – dichiara il primo cittadino di Comiso- che la presenza delle forze dell’ordine a Comiso sia costante ed efficace. Prova ne sia – ancora il sindaco – l’intervento immediato di giovedì scorso presso la villa comunale degli agenti del Commissariato di Comiso, che hanno sventato un tentativo di stupro ai danni di una donna che si accingeva ad attraversare il viale della Resistenza, da parte di un minorenne. Solo la presenza che il Questore garantisce nel nostro comune, ha fatto sì che l’atto criminale non si compisse. Un plauso anche al cittadino di Comiso che è immediatamente intervenuto, sentendo la donna gridare, avvisando le forze dell’ordine. Per cui – conclude la Schembari – essendo venuta a conoscenza dell’accaduto tramite le comunicazioni della stessa Questura di Ragusa, non posso che ringraziare il Questore per l’azione incisiva, massiccia e mirata che, quotidianamente, svolge nel nostro territorio”

Salva