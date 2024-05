Fondi Fsc, Campo e Piccitto: “Per gli iblei solo il 4% delle risorse”

“Con la firma dell’accordo per i fondi FSC 2021-2027 il governo regionale mette nero su bianco la propria idea di sviluppo per i prossimi anni della Regione e delle singole province. Dopo aver accettato lo scippo di 1,3 miliardi come cofinanziamento al ponte ed aver previsto altri 800 milioni per la realizzazione di due inceneritori, facendo così ridurre l’importo effettivo a disposizione dei Siciliani da 6,8 a 4,7 miliardi, il fondo per le infrastrutture e la mobilità dell’isola è stato ridotto ad appena 1 miliardo, di cui 600 milioni per la viabilità di tutta la Sicilia”. Lo rilevano la deputata regionale del M5s, Stefania Campo, insieme al coordinatore provinciale Federico Piccitto, facendo una analisi dell’accordo firmato a Palermo tra la presidente del Consiglio e il presidente della regione.

“Come immaginavamo il governo, rimangiandosi tutte le promesse fatte al territorio, non ha previsto nemmeno un euro per il completamento della Siracusa-Gela per il quale serviranno altre fonti di finanziamento destinando 250 milioni a manutenzioni delle autostrade A18 e A20 dividendo in interventi di viabilità locale per vari comuni i restanti 350 milioni, una miseria rispetto ai bisogni e alle carenze dell’isola – dicono i due esponenti pentastellati – Qualcuno ha parlato di risultato storico, siamo assolutamente d’accordo ma in negativo, mai nessun governo regionale aveva spento ogni aspettativa di sviluppo e di crescita di un territorio come il governo Schifani per il quale questa provincia non deve avere un aeroporto passeggeri, un porto commerciale efficiente, un collegamento autostradale che la attraversi. Alla provincia di Ragusa in particolare vengono assegnati 20 milioni per il progetto cargo all’aeroporto di Comiso e altri 2,4 milioni per realizzare la cisterna definitiva del carburante per l’aeroporto, nemmeno un euro per il potenziamento dello scalo per il traffico passeggeri a differenza degli altri aeroporti dell’isola che beneficeranno tutti di uno stanziamento per ammodernare lo scalo (12,8 milioni per Trapani Birgi, 27 milioni per Palermo e 19 milioni per Catania), nemmeno un euro neanche per il porto di Pozzallo (a fronte di 115 milioni previsti per il porto di Messina e 12,5 milioni per quello di Palermo). Non ci rassegneremo ad essere considerati solo un hub per le merci che stazioneranno a Comiso o a viaggiare nei container per mancanza di alternative”.

