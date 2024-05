ISPICA: Dopo 20 anni, una jeep per la Protezione Civile

Finalmente, dopo vent’anni d’attesa e grazie al contributo del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, guidato dal Direttore Generale Ing. Salvo Cocina, anche il Comune di Ispica si è dotato di una Jeep idonea a poter svolgere al meglio le attività di Protezione Civile.

Durante una semplice cerimonia di consegna, l’assessore alla Protezione Civile Dott. Massimo Dibenedetto, alla presenza dell’Ing. Antonio Criscione del Dipartimento Regionale, ha simbolicamente consegnato il mezzo al Sindaco Innocenzo Leontini e, si conseguenza, al Coordinatore dei Volontari del Gruppo Comunale Michele Peluso.

Tutto lo staff era presente, dal Capo Settore Geom. Nigito, al Referente Volontario Gom. Puglisi, all’istruttore Rita Spatola, oltre alla Consigliera Kett Roccasalva che ha collaborato nel raggiungimento di tale obiettivo.

Già da oggi il mezzo sarà in opera per l’importante attività di avvistamento incendi che i Volontari svolgeranno al fine di contrastare il fenomeno delle fumarole e prevenire che anche piccoli fuochi diventino devastanti per il territorio e pericolosi per le persone.

Si ricorda che dal 15 maggio è scattato il divieto di bruciare sterpaglie o scarti di vegetazione.

“Nel ringraziare il Dipartimento Regionale di Protezione Civile per l’importante contributo ricevuto – dichiara il Sindaco Innocenzo Leontini – non posso esimermi dal congratularmi con il mio Assessore alla Protezione Civile Dott. Massimo Dibenedetto per l’ennesimo importante obiettivo raggiunto. Abbiamo conseguito i due obiettivi che ci eravamo prefissasti: l’integrazione e la virtuosa collaborazione tra tutte le associazioni di volontari di P.C. ed il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi.”

Non è certamente una coincidenza se il mezzo precedente fu acquistato più di vent’anni fa proprio sotto l’assessorato di Dibenedetto”.

“Dopo l’acquisto dei dispositivi di protezione e delle attrezzature – afferma l’assessore Massimo Dibenedetto – ora abbiamo dotato il Volontariato anche di una Jeep che permette di svolgere l’attività in modo dignitoso e rispondere meglio alle emergenze. Ringrazio il DRPC e il Direttore Ing. Cocina – conclude Dibenedetto – per aver, con questo contributo, voluto premiare i sacrificio e lo sforzo nel lavorare tra mille difficoltà.

Salva