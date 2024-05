Conclusa l’avventura dei ciclisti iblei

Sono tornati a casa Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Gaetano Lasagna, Giuseppe Pluchino, Giorgio Ruta e il piccolo Anthony Fede dopo aver partecipato alla gara internazionale Nove Colli, a Cesenatico. Per quattro di loro il viaggio è continuato in Lombardia, portando in alto i colori dell’Epas, main sponsor.

I bikers iblei hanno già ‘circumnavigato’ tutta la Sicilia, hanno raggiunto Roma in bici e l’anno scorso hanno attraversato l’Italia da Cesenatico a Modica. Questa volta hanno puntato a Nord: dopo la gara, infatti, quattro di loro sono partiti alla volta della Lombardia: nonostante la pioggia – e la neve – sono riusciti a scalare lo Stelvio e il Mortirolo. Proprio quest’ultima impresa è stata dedicata all’amico Pino La Guardia, il ciclista che ha perso la vita, qualche giorno fa, in un tragico incidente stradale. “Siamo riusciti a coronare il nostro sogno di salire sul Mortirolo – hanno detto Pino Pluchino, Saverio Bonomo e Giorgio Ruta – Tante fatiche, tante sacrifici, nonostante il tempo. Con noi non è potuto salire Francesco Cappello per un problema di salute. Questa salita la dedichiamo in particolare al nostro amico Pino La Guardia. A lui va un saluto particolare, sarai sempre nei nostri cuori”.

