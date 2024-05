Play Off Eccellenza, B. Il Modica batte il Milazzo e va avanti

Un gol per tempo al Milazzo e il Modica mette in cascina il passaggio di turno nelle finali play off del Campionato di Eccellenza. Si può dire che i rossoblu locali hanno giocato la classifica partita perfetta, davanti ad un pubblico che ha gremito il “Vincenzo Barone” come non mai (un paio di centinaia gli ospiti). Il vantaggio modicano arriva al 20′ con una punizione chirurgica da sinistra di Azzara che mette direttamente alle spalle del portiere mamertino. Il Modica non ha mai rischiato e, addirittura, nella ripresa ha cercato in tutti i modi il raddoppio. Il Milazzo ci ha provato al 63′ con una punizione dal limite dell’ex Natale Gatto che ha sfiorato la traversa. Al 79′ secondo gol dei locali grazie ad un recupero palla a centrocampo che ha generato il lancio di Azzara per Cacciola, il quale si è presentato al cospetto del portiere e lo ha battuto. Finisce, dunque, l’avventura del Milazzo, mentre per il Modica prosegue la stagione con la fase degli spareggi nazionali per la D che lo vedrà impegnato nel doppio confronto con l’ Aurora Alto Casertano. Per gli uomini di mister Venuto, autori anche oggi di una buona prova, rimane tuttavia la soddisfazione di aver disputato un’ottima seconda parte di stagione che potrebbe costituire le fondamenta per un prossimo torneo ben più ambizioso.

Il Modica giocherà la gara di andata fuori casa il prossimo 2 giugno mentre il ritorno, si disputerà la domenica successiva,

