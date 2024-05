Wang Yi: Taiwan è una parte inalienabile della Cina

Foto: EFE

La Cina non molla su Taiwan che non considera un paese indipendente, ma una parte inalienabile dell Cina. Ad affermarlo il ministro degli Esteri cinese Wang Yi che definisce il separatismo taiwanese la sfida più seria all’ordine internazionale, il cambiamento più pericoloso dello status quo attraverso lo Stretto di Taiwan e il danno più significativo alla pace nella regione. Wang Yi l’ha ribadito ad Astana capitale del Kazachistan nel corso della riunione dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Subito dopo gli fa eco il portavoce del Ministero degli Esteri Wang Wenbin. “C’è solo una Cina al mondo. Questo è un fatto storico e giuridico. Non importa come cambierà la situazione a Taiwan. L’indipendenza di Taiwan non porta da nessuna parte. Non ci interessa quale bandiera o pretesto usino i separatisti: l’indipendenza di Taiwan è destinata a fallire”. Dichiarazioni che arrivano dopo che il nuovo leader del Partito Progressista Democratico, William Lai, ha prestato giuramento, succedendo all’unica donna capo dell’esecutivo dell’isola, Tsai Ing-wen. William Lai ha esortato il gigante asiatico a cooperare con il governo taiwanese al fine di preservare lo status dell’isola come entità completamente indipendente dalla Cina. Il leader taiwanese ha dichiarato: “Spero che la Cina affronti la realtà dell’esistenza della Repubblica di Cina e in buona fede collabori con il governo legalmente eletto dal popolo di Taiwan”.

