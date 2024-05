Russia. Pulizie di primavera nei ministeri, licenziati Shoigu e Sadovenko

nella foto @DDGeopolitics il passaggio di consegne

Pulizie di primavera nella Federazione Russa. Con un decreto Oleg Genrikhovich Savelyev è stato nominato nuovo vicedirettore del Ministero della Difesa, nonchè Capo dell’apparato del Ministero della Difesa. Posizione ricoperta in precedenza da Yuri Sadovenko, sollevato dall’incarico. Entrambi i decreti sono in vigore dalla loro firma, ovvero, da oggi 20 maggio. Ritornando a Oleg Savelyev il funzionario aveva in precedenza ricoperto l’incarico di vice Ministro dello Sviluppo Economico, ma prima ancora quello di revisore della Camera dei conti, nominato nel 2019 su raccomandazione dello stesso presidente Putin. Savelyev è nato il 27 ottobre 1965 a Leningrado. Si è laureato presso il dipartimento di radiofisica dell’Istituto Politecnico di Leningrado (ora Università Politecnica Pietro il Grande di San Pietroburgo). Savelyev aveva anche servito la Federazione Russa subalterno al Ministro della Difesa, Andrei Belousov, dall’agosto 2008 all’aprile 2014. Intanto la settimana scorsa Putin sollevando le sopracciglia aveva repentinamente sollevato dall’incarico anche il ministro della Difesa Sergei Shoigu, sostituito proprio dal suo pupillo, Andrei Belousov, considerato economista di spessore. La mossa è stata ampiamente vista a ottenere più valore dalla spesa per la difesa, ma anche volta a ripulire lo stesso Ministero, colpito da un grave scandalo di corruzione.

