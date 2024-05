Confcommercio Ragusa iscritta all’albo degli enti di servizio civile universale

La presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, ha accolto la richiesta di Confcommercio provinciale Ragusa finalizzata all’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile universale. L’obiettivo, raggiunto per il tramite dell’ente Assod onlus, consentirà alle varie sedi iblee dell’associazione di categoria (Comiso, sede provinciale di Ragusa, sede formativa di Ragusa, Vittoria, Pozzallo, Modica) di potere contare, già dalla prossima sessione disponibile, sull’apporto di operatori specifici nel contesto della presentazione di volontari del servizio civile universale nell’ambito della progettazione legata ai settori: educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, turismo sostenibile, sociale e dello sport. “Un ulteriore passo in avanti – spiega il responsabile provinciale Confcommercio, Corrado Lupo – rispetto agli obiettivi che l’associazione di categoria si è posta per essere sempre più al passo con i tempi. Siamo pronti al reclutamento di cui, al momento opportuno, forniremo le dovute comunicazioni, destinato ad accrescere ulteriormente il peso specifico di Confcommercio sul territorio ibleo”.

