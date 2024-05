Modica è di nuovo Bandiera Blu

Le spiagge di Modica sono ancora Bandiera Blu! Stamattina a Roma, nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Sindaco, insieme all’Assessore Samuele Cannizzaro, hanno ricevuto questo simbolo della bellezza, dell’efficienza e della pulizia del nostro litorale. Un percorso iniziato da anni, riconosciuto per la prima volta nel 2021; da quel momento, le spiagge di Marina di Modica e Maganuco, si fregiano della bandiera creata dalla Foundation for Environmental Education. In continuità con il passato, anche in questo 2024 sono stati rispettati in pieno i parametri necessari per ottenere l’ambito e ambizioso riconoscimento. Siamo fra i 236 comuni italiani – ha detto il Sindaco – che hanno ottenuto la Bandiera Blu nel 2024 e le nostre, sono fra le 485 spiagge e gli 81 approdi che si fregiano del riconoscimento FEE e su cui per tutta l’estate sventolerà il drappo di 150×225 che significa tanto e che continueremo a vedere sul balcone di Palazzo San Domenico. Vediamo riconosciuti la nostra attenzione, il nostro interesse, il nostro impegno perché la Bandiera Blu sia ancora sulle nostre spiagge e sul nostro mare. Per ottenerla, sono stati fondamentali il lavoro del dottor Dario Modica, consulente ambientale dell’ ente e la costante collaborazione di tutti gli uffici di Palazzo San Domenico: dalle Manutenzioni ai Servizi Sociali e, in particolar modo, l’Ufficio Ecologia. Crediamo che la Bandiera Blu ha detto il Sindaco e l’Assessore all’ecologia e Politiche ambientali Samuele Cannizzaro – sia davvero un simbolo di rispetto per l’ambiente e la sua salvaguardia ma anche una vera difesa delle coste. “Non un orpello ma un elemento essenziale per dare forza alla valorizzazione turistica ed ambientale del nostro litorale. L’obiettivo della FEE – continua l’Assessore Cannizzaro – è perfettamente sovrapponibile alla nostra idea di promozione del territorio e del mare, da curare e gestire in modo sostenibile. 236 comuni in Italia, 14 in Sicilia e 5 in provincia di Ragusa. Modica, anche nel 2024 è in questo nobile novero dell’eccellenza del mare, delle spiagge e degli approdi italiani, certificato appunto, dalla Bandiera Blu. Per qualità delle acque, educazione ambientale e informazione, gestione dell’ambiente, servizi e sicurezza. Questo riconoscimento certifica la nostra capacità di rispettare ognuno degli elementi necessari al suo ottenimento, ci impegna ogni giorno perché non si ceda mai di un centimetro nel controllo, nella vigilanza e noi continueremo a lavorare perché ci sia attribuita ogni anno come succede dal 2021. Un impegno quotidiano che la nostra amministrazione rispetta e a cui vuole piacevolmente assolvere convinti che il mare, le spiagge, il nostro litorale, siano un bene ereditato da Madre Natura ma che il nostro compito è quello difenderlo e valorizzarlo. Oggi, – ha detto l’Assessore – segniamo un’altra tappa in questo percorso di bellezza della nostra Città che significa un ambiente migliore e migliore vivibilità”

