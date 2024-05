Fornace Penna. Sempre peggio

Continua a degradarsi sempre di più la fornace Penna a Sampieri, Questa volta i crolli hanno interessato buona parte della fiancata laterale dell’antica fabbrica di laterizi, a causa del forte vento di quest’ultimo periodo. È un vero peccato che si continui ancora a perder tempo, per trovare delle soluzioni che possano almeno salvare il salvabile. È necessario a questo punto che la Regione velocizzi l’iter per l’immissione in possesso della Fornace, perché si sta correndo il rischio che tutto si vanifichi e che alla fine quel poco rimasto vada definitivamente perduto. Qualche mese fa c’è stato l’intervento da parte della Regione che aveva fatto trapelare che si stava provvedendo all’espropriazione. Poi tutto sembra essersi arenato. Intanto, registriamo con rammarico che la Fornace continua a cadere a pezzi e tutti stiamo a guardare senza che nessuno, di chi dovrebbe, se ne stia preoccupando seriamente

