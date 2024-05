Otto comuni iblei rischiano di essere commissariati

Sono otto i comuni iblei a rischio di commissariamento, a causa del della mancata approvazione del bilancio di previsione. Si tratta dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo e Pozzallo. A comunicarlo è l’Assessorato agli enti locali visto che oltre la metà delle amministrazioni iblee è inadempiente. Ciò nonostante, l’assessorato ha già concesso una proroga, pur nominando i commissari il cui intervento, pare imminente. Il bilancio di previsione, e lo strumento che consente all’ente di programmare le attività e i servizi durante il triennio 2024-2026 per tutta la comunità cittadina. A questo punto, le amministrazioni ancora inadempienti devono fare in fretta per evitare di peggiorare la situazione, arrecando nello stesso tempo un danno alla comunità che si vedrebbe privata di alcuni servizi essenziali e indispensabili. In provincia di Ragusa ad avere approvato il bilancio sono stati oltre al Libero Consorzio, i comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria e Scicli.

Salva