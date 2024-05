Ferma le macchine fingendosi Carabiniere

Si finge carabiniere e si mette a fare posti di blocco. È successo ad Acireale, un 55enne del posto è stato denunciato per illecita detenzione di materiale di identificazione in uso ai corpi di polizia. L’uomo pare abbia fermato alcune persone alla guida della propria autovettura chiedendone i documenti. Qualche automobilista però rendendosi conto di qualche atteggiamento anomalo del falso militare, ha pensato bene di allertare i carabinieri, anche se il tipo all’atto del fermo aveva mostrato una placca in metallo con il fregio dei carabinieri. Le forze dell’ordine dopo aver effettuato delle verifiche anche attraverso delle telecamere di videosorveglianza nella zona segnalata, sono riusciti a individuare il presunto responsabile dei falsi posti di blocco, che è stato denunciato anche per usurpazione di titoli e onori.

