Modica. EXPO della Contea, bilancio incoraggiante

EXPO della Contea ha chiuso con un bilancio positivo e che costituisce premessa fondante per le edizioni future. Dopo cinque anni i visitatori hanno potuto apprezzare la varietà di beni e servizi nei sessanta stand e i quattro indirizzi sui quali si è mossa la campionaria: turismo e territorio, agroalimentare, ecosostenibile, sport & fitness.

Vivace l’attività al PalaExagone nei cinque giorni di apertura. Ventisei relatori in rappresentanza di associazioni di categoria, di enti, soggetti imprenditoriali che hanno discusso con il coordinamento di quattro giornalisti moderati degli incontri sui temi del turismo, del benessere e della terza e quarta età, della ecosostenibilità, dell’enogastronomia di eccellenza e poi parlando di infrastrutture, industria, artigianato qualificato e della funzione della EXPO nel quadro di un rilancio sostenibile delle attività economiche e produttive del territorio.

E poi ancora spettacoli con un comune denominatore: tutti artisti, talenti, musici e musicisti, cantanti e attori del nostro territorio che hanno portato con successo il nome di Modica in Italia e all’Estero. A Loro un infinito grazie per avere sostento il progetto di EXPO della Contea.

“Abbiamo ripreso il filo di un discorso interrotto cinque anni fa, dichiara Luigi Galazzo, presidente di Pro Modica 77 associazione promotrice l’iniziativa, e i risultati sono andati al di ogni più rosea prospettiva. Abbiamo posto, con accanto le istituzioni alte e importanti sponsor, le condizioni per progettare il prossimo anno un’edizione più ricca dove esperienza e innovazione saranno ancora una volta le coordinate di riferimento. Un grazie non formale a quanti si sono spesi utilmente per la riuscita dell’edizione di quest’anno.”

Salva