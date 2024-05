Muore a causa di una buca lungo la carreggiata

E’ morto a causa di una grossa buca, non segnalata, in viale Regione Siciliana a Palermo. La vittima, un uomo di 39 anni, mentre transita con il suo scooter, non accorgendosi della buca lungo la carreggiata ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail per poi cadere rovinosamente per terra. L’impatto è stato violento, sbattendo la testa contro l’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale che capire l’esatta dinamica dell’incidente e alcune pattuglie della Polizia di Stato. L’uomo lascia la moglie e quattro figli, di cui la più piccola di appena 4 mesi.

