Consiglio Csen Ragusa approva il bilancio consuntivo 2023

Il consiglio direttivo del comitato provinciale Csen Ragusa ha approvato il bilancio consuntivo del 2023. Nel corso dell’assemblea tenutasi al PalaRizza di Modica Alta, il presidente provinciale Sergio Cassisi ha illustrato i contenuti dello strumento finanziario evidenziando come lo stesso sia notevolmente migliorato rispetto all’anno precedente in termini di numeri legati al tesseramento oltre che di quelli concernenti le associazioni. “La strategia decisa dal direttivo – ha sottolineato Cassisi – è stata di investire nelle attività sportive e nelle attività formative, rafforzando l’azione di assistenza nei confronti delle associazioni. E’ risultata la formula vincente che ci ha consentito di constatare l’incremento. Ricordo che, al 31 dicembre 2023, al registro Coni, il numero delle Asd e Ssd affiliate al Csen risulta essere 216 in provincia di Ragusa e quindi ci confermiamo largamente in testa come ente di promozione sportiva dell’area iblea se si considera che il secondo può vantare 50 associazioni affiliate. Inoltre, possiamo contare in provincia su circa ventimila tesserati ma naturalmente non ci fermiamo qua perché sappiamo che la formula vincente è cercare di avvicinare sempre più le associazioni e supportarle, soprattutto alla luce delle nuove normative che sono entrate in vigore lo scorso 1° luglio. Continueremo, come sempre, a fare sino in fondo la nostra parte”.

Salva