Comibleo.”Cantiere via del Giardino a Ragusa, ridurre al minimo i disagi”

L’annuncio dei lavori che interesseranno via del Giardino a Ragusa presuppone, da parte dell’amministrazione comunale, lo studio di un piano viario che cerchi di penalizzare il meno possibile i residenti, pur nella consapevolezza che interventi del genere determinano disagi non da poco nei confronti di chi risiede a Ibla. Lo dicono i componenti del Comibleo, il comitato spontaneo di residenti nella città antica, dopo avere preso atto dell’annuncio sull’avvio degli interventi da parte dell’assessore comunale ai Centri storici. “Fino a ieri, in realtà – continua Comibleo – non è stato possibile recuperare l’ordinanza riguardante i lavori in questione. Ma riteniamo che si tratti solo di un fatto tecnico e che sarà disponibile quanto prima. Piuttosto, evidenziamo la necessità di rendere meno problematico il transito in via San Domenico considerato che la zona risulta interessata da un altro cantiere, quello concernente la scuola, e il transito in via Tenente La Rocca. Ribadiamo che è fondamentale predisporre il traffico così da limitare al massimo le difficoltà per i residenti e per gli operatori commerciali. Auspichiamo, altresì, che i due mesi indicati nel cronoprogramma possano essere rispettati. E’ fondamentale che, in situazioni del genere, considerata l’invasività del cantiere, possa esserci la massima collaborazione tra le varie parti in causa. Solo così sarà possibile raggiungere risultati comunque adeguati a tutti”.

