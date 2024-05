A Ragusa il docufilm “Un seme in città”

La storia di Insieme in Città, dalle sue radici (alcune molto lontane), ai primi fiori, che sono sbocciati, per arrivare ai frutti (tanti, pochi, acerbi, maturi…), che si sono raccolti. Da questi scaturisce il seme che l’associazione delle “passeggiate” e della “mappa di comunità” vuole donare alla città!

La proiezione di “Un seme in città” il docufilm realizzato da Francesco Bocchieri e con il patrocinio del Comune di Ragusa e dell’Ecomuseo CARAT, si terrà martedì 7 maggio alle ore 18 presso la Sala Di Grandi (Sala Avis) in via della Solidarietà.

Le immagini del docufilm sono accompagnate dalla voce narrante di Daria Caldarera con la consulenza di Germano Martorana. Molte le immagini dall’alto realizzate con il drone da Enrico Cartia e quelle di repertorio restaurate da Andrea Traina. Hanno contribuito alla realizzazione del docufilm gli attori Esperanza Zago, Mirko Licitra e Myra. Le riprese sono state realizzate da Francesco Bocchieri e Luana Dicunta mentre quelle di repertorio sono di Gianfranco Iacono e dell’archivio di Telenova messo a disposizione da Roberto Voi. Gli adattamenti delle traduzioni sono stati curati da Francesca Flaccavento, Mont-Reynaud Randy Lynn e Lynch Linda Jullien Elizabeth.

