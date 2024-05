Danilo Ruffini resta l’allenatore del Vittoria Calcio

Danilo Ruffini sarà l’allenatore del Vittoria Calcio anche per la prossima stagione, quando la formazione neo promossa militerà nel campionato siciliano di Eccellenza.

“Desidero esprimere innanzitutto la mia sincera gratitudine alla società per avermi riconfermato nel mio ruolo anche per la prossima stagione – è il commento del tecnico – . È per me un grande onore e una fonte di orgoglio poter continuare a rappresentare i colori del Vittoria Calcio, specialmente nel prestigioso contesto del massimo campionato regionale. Vittoria è e continuerà ad essere una delle piazze calcistiche più importanti della Sicilia, e sono determinato a contribuire al suo successo continuato. Mi preme ringraziare il Direttore Generale Giuseppe Cilio e il DS Marco Cammarata per la fiducia riposta sul mio operato. Grazie anche alla città e alla tifoseria per non aver mai fatto mancare il loro supporto. Dopo aver vinto da calciatore con la maglia del Vittoria, vorrei continua a vincere da allenatore di questo meraviglioso gruppo. Ora, guardiamo avanti alle prossime sfide con determinazione e unità. Siamo consapevoli che il futuro ci riserva nuove prove, a cominciare dalla finale di Coppa Italia Regionale, ma sono fiducioso che, rimanendo uniti e lavorando insieme, possiamo superarle con successo.”

