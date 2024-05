Sindaca di Comiso minacciata. Parte il processo

Sarebbe stata affrontata da Maurizio Angelo Cutello, per costringerla a non proseguire l’azione di revoca della licenza alla sua ditta di onoranze funebri, in conseguenza di una interdittiva antimafia del 21 luglio 2019 che inibiva la prosecuzione di rapporti con la pubblica amministrazione. Parte offesa nel processo avviato a Ragusa è l’attuale sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari (nella foto). Cutello, difeso dall’avvocato Franco Vinciguerra, è finito a processo davanti al Collegio Penale con l’accusa di minacce aggravate dalle condizioni previste dall’articolo 416 bis comma 1, ovvero al fine di agevolare l’associazione mafiosa dei Carbonaro Dominante operante a Vittoria. Schembari è rappresentata dall’avvocato Massimo Garofalo. La pubblica accusa è sostenuta dal pm della Dda di Catania. Il processo proseguirà a novembre per sentire inquirenti e parte civile.

