E’ intervenuta l’eliambulanza per soccorrere un giovane scooterista vittima di un incidente stradale nel primo pomeriggio in Via La Pira a Ragusa. Coinvolte un’auto e il ciclomotore guidato da un 14enne. Sul posto carabinieri e polizia. Il minore è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito al “Giovanni Paolo II”. Attivato anche l’elisoccorso.

