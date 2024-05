Ginnastica artistica. Ottimi risultati per la Kudos Modica

Giorno 27 Aprile, a Rosolini, si è svolta la seconda prova del Campionato individuale Silver LA3 avanzato e base di ginnastica artistica. A rappresentare la kudos sono scesi in campo gli atleti di Modica,allenati dai tecnici Sabina Vindigni e Noelia Caccamo,e di Pozzallo,allenati dai tecnici Emanuela Terranova, Eugenia Cannata e Laura Di Giacomo. Nella categoria J2 Floridia Clarissa conquista il gradino più alto del podio mentre nella categoria J1 ottengono un ottimo secondo posto le ginnaste Iacono Alice e Iemmolo Martina, seguite in terza posizione dalla compagna Galfo Ludovica e in quarta da Strazzeri Martina. Nella categoria S1 la prima posizione va a Mallia Eleonora mentre nella categoria A1 Beninati Isabel si posiziona al quarto posto,seguita al quinto dalla compagna Gennuso Asia. Nella categoria A2 il gradino più alto del podio va alle ginnaste Fatuzzo Flavia e Iacono Anna, al terzo posto si posiziona Azzarelli Maya seguita da Di Giacomo Marina, quarta, sesta Parisi Alice, settima Scala Carlotta e ottave Giardina Alice e Rubino Giulia. Infine nella categoria A3 Schininà Samantha si posiziona al sesto posto e Calabrese Veronica al decimo. “Sono molto contenta dei risultati” dichiara il presidente Kudos Elisabetta Puglisi “segno di un grande impegno degli atleti e di duro lavoro dei tecnici”. Tuttavia gli impegni per la Kudos non finiscono qui,infatti, giorno 10 Maggio a Torino l’atleta Michele Cappello,allenato dal tecnico federale Angelo Floridia gareggerà nella finale del Campionato Nazionale maschile.

