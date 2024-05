Pigiessiadi 2024. A Ragusa dal 2 al 5 maggio

L’annuale appuntamento delle Pigiessiadi è alle porte. La kermesse sportiva di punta organizzata dalle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia apre il mese di maggio ricco di appuntamenti sportivi su tutta la regione..

L’appuntamento in programma dal 2 al 5 maggio 2024 si svolgerà presso la struttura ricettiva Athena Resort e vedrà impegnati circa 700 persone tra atleti e dirigenti accompagnatori.

“Le squadre – spiega Massimo Motta – provenienti da ogni angolo della Sicilia sono in totale 37 tra calcio a 5 e pallavolo. Si tratta di un’importante evento sportivo che vede impegnati diverse nostre società e nostri atleti, un’occasione di crescita e formazione sportiva. Ogni anno è sempre una grande emozione organizzare questa manifestazione sportiva”.

La manifestazione regionale riguarderà le due discipline prevalenti in Sicilia: calcio a 5 e pallavolo.

Per la pallavolo scenderanno in campo la categoria under 18/19: Volley Club Ragalna, P. Barbagallo Pedara, Olympia Riesi ASD. Al torneo categoria libera parteciperanno: P. Barbagallo Pedara, La Fenice Catania.

Per il calcio a 5 i primi a scendere in campo saranno la categoria propaganda con Al Qattà Canicattì, Nuova Petiliana, Pol. La Riesina, Rosmini Erice, Atletico Campobello, P. Barbagallo Pedara, Sport Village Pietraperzia, A.C.O.R., S.Filippo Neri Catania, GP2 Sporting Olivarella, D. Bosco Ranchibile Palermo.

Calcio a 5 categoria under 15 sarà il torneo con più squadre partecipanti: Futsal Gela, P. Barbagallo Pedara, Sport Village Pietraperzia, Al Qattà Canicattì, Aquila Cesarò, Don Bosco Trapani, Vigor San Cataldo, Football Caltanissetta, GP2 Sporting Olivarella, Santa Chiara Palermo, D. Bosco Ranchibile Palermo, Juvenilia Trapani, Oratorio Salesiano Ragusa. Il torneo di under 17 per il calcio a 5 vedrà come squadre sfidanti: Vigor San Cataldo, M. Teresa Calcutta Trapani, Futsal Gela, Nuova Petiliana, Atletico Campobello. Infine per la categoria libera scenderanno in campo Vigor San Cataldo, S.Maria Salette Catania, P. Barbagallo Pedara.

Le Pigiessiadi 2024 sono il format sportivo più partecipato e avvincente di sempre, che nel tempo ha regalato sempre tante emozioni.