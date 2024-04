Ticket Asp con commissione di 1,40 euro. Riceviamo

Salve,

vi scrivo per segnalarvi una tematica che impatta chiunque si trovi a pagare il ticket sanitario presso l’Asp di Ragusa.

Nello specifico se l’utente decide di pagare con il bancomat, gli viene addebitata una commissione di 1,50 euro, una cifra non indifferente.

Personalmente non ho mai visto visto applicare una commissione di tale importo. Sarebbe utile rendere noto a tutta l utenza se questo sovrapprezzo apporta un valore aggiunto al servizio sanitario, oppure si tratta della pura commissione di transazione applicata dalla banca.

Saluti

c.t.

