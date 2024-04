I Vigili del Fuoco di Ragusa e dei distaccamenti locali sono impegnati da ieri per spegnere le fiamme, con non poche difficoltà, che si sono sviluppate nella zona Jungi a Scicli, a causa del forte vento. Le fiamme hanno già distrutto una vasta area di vegetazione in c. da Lodderi, nella vallata in cui si affaccia Jungi. Sono in corso gli accertamenti per verificare la causa dell’incendio.

