AstraZeneca ha ritirato il proprio vaccino in tutto il mondo

L’azienda farmaceutica britannica AstraZeneca ha annunciato che il suo vaccino contro il Covid-19 sarà ritirato in tutto il mondo, dopo aver riconosciuto che diverse persone a cui è stato inoculato il farmaco potrebbero subire un raro effetto collaterale. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano The Telegraph, l’azienda ha concordato in un documento del tribunale che il prodotto potrebbe causare effetti collaterali rari e pericolosi per la vita dei pazienti, citando prove documentali legali fornite dall’azienda a un tribunale del Regno Unito. L’azienda ha anche detto che ritirerà la commercializzazione del vaccino Vaxzevria in Europa, poiché presumibilmente causerebbe trombosi con sindrome da trombocitopenia come effetto collaterale, che accadrebbe solo “in casi molto rari”. Tuttavia, l’azienda ha spiegato che c’è stata una diminuzione della domanda di Vaxzevria, che non viene più prodotto e fornito, “poiché da allora sono state sviluppate più varianti di vaccini Covid-19, e un surplus di vaccini aggiornati disponibili”. L’azienda farmaceutica avrebbe anche accettato le ricerche svolte a livello internazionale che indicavano la probabilità di effetti indesiderati per chi ha ricevuto le dosi contro il SARS-CoV-2, i primi vaccini AstraZeneca che sono stati iniettati a milioni di persone in tutto il mondo. Nel 2021, in piena pandemia di Covid-19, il presidente venezuelano Nicolás Maduro aveva assicurato che non avrebbe introdotto il vaccino AstraZeneca nel Paese sudamericano perché non aveva superato i filtri di valutazione degli istituti scientifici e farmacologici nazionali. All’epoca, la vicepresidente Delcy Rodriguez denunciò che gli effetti collaterali causati dall’iniezione sarebbero potuti essere molto gravi. “Abbiamo rapporti tecnici e la nostra commissione scientifica presidenziale aveva emesso un documento in cui decideva di non includerlo nei programmi di trattamento o vaccinazione in Venezuela”. La richiesta di AstraZeneca di ritirare il farmaco è stata presentata il 5 marzo ed è entrata in vigore lo scorso 7 maggio.

