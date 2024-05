Secondo stralcio lungomare di Scoglitti, avviati i lavori

Avviati i lavori per la realizzazione del secondo stralcio del lungomare di Scoglitti per cui sono state intercettate risorse economiche pari a 1,9 milioni di euro a valere sui fondi del Pnrr. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, chiarisce: “L’amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Aiello, ha avuto subito un chiaro obiettivo che era quello, e lo è tuttora, di garantire maggiore attenzione alla realtà di Scoglitti. Lo abbiamo fatto impegnandoci per lo sblocco del primo cantiere che avevamo trovato in essere, quello del primo stralcio del lungomare. Ma l’impegno concreto è stato di ricercare i nuovi finanziamenti per proseguire questa opera pubblica molto ambita da tutti i cittadini di Vittoria e di Scoglitti. Ecco perché, in sinergia con il primo cittadino e con gli uffici, sin dal mio insediamento ci siamo subito impegnati per intercettare quelle somme che ci servivano per potere allungare il percorso del lungomare. Ci siamo riusciti con le risorse del Pnrr e questa è la dimostrazione che va a smentire coloro i quali dicono che con le suddette misure economiche questa amministrazione comunale non abbia saputo concretizzare nulla, che non abbia saputo trovare risorse. Questa è la risposta che smentisce categoricamente le malelingue e che certifica invece l’impegno dell’amministrazione. Il suddetto tratto del lungomare arriverà fino in via Bassanesi. Al momento, lavori in corso di escavazione per la messa in opera dell’impianto finalizzato a fare defluire tutte le acque bianche con singoli pozzetti. Si sta procedendo anche alla messa in opera del muro di sostegno in calcestruzzo. Occorre precisare che ci stiamo concentrando su un primo blocco proprio per evitare di ostruire le passerelle degli ingressi degli stabilimenti balneari in modo da garantire la dovuta serenità quando la stagione balneare entrerà nel vivo e fare lavorare gli operatori economici al meglio. Come sempre, le risposte dell’amministrazione Aiello arrivano. Come sempre, ciò che avevamo promesso lo manteniamo. E lo manteniamo con i fatti. Voglio ringraziare ovviamente gli uffici dell’assessorato ai Lavori pubblici con il dirigente, architetto Elio Cicciarella, il dirigente della Cuc, architetto Rosario Cultrone. E, ancora, grazie anche alla signora Anna Leonardi dell’ufficio gare e al rup, architetto Giancarlo Eterno, con il supporto tecnico di Giuseppe Ricca e il supporto amministrativo di Lucia Panasia. E, ancora, i collaboratori tecnici Massimo Cilia e Mario Garrasi oltre ai collaboratori amministrativi Donatella Dente e Giovannella Vitale. Stiamo garantendo le dovute risposte. E lo stiamo facendo operando al meglio in sinergia”.

Salva