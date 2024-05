Messico. Ondata di caldo con temperature superiori ai 45 gradi

foto: EFE

(gr) Il Servizio Meteorologico Nazionale messicano ha previsto oggi temperature superiori ai 45 gradi, le più alte finora registrate quest’anno, che interesseranno gli stati di Coahuila e Nuevo Leon, situati al confine nord-orientale del Messico. La Protezione Civile ha allertato la popolazione sull’arrivo di temperature massime, formulando raccomandazioni alla popolazione in particolare nella capitale di Nuevo Leon, Monterrey, la seconda città più grande del Messico. Le autorità fanno sapere che in queste ore stanno prestando soccorso a centinaia di persone colpite da colpi di calore. Il capo di SMN, Erik Cavazos, ha affermato che “questa è la seconda ondata di caldo che viene segnata nel paese dal servizio metereologico nazionale, e sarebbe la prima per il nostro stato quest’anno”. Nel corso della giornata sono segnalate temperature tra i 39 e i 41 gradi (ieri mercoledì il wind chill avvertito è stato superiore a 42 grandi), mentre si prevede che toccherà la punta massima di 45 gradi nella giornata odierna. Le autorità hanno annunciato l’installazione di punti di idratazione nelle aree metropolitane più popolate e all’esterno degli ospedali. In egual maniera hanno raccomandato ai residenti di svolgere le attività essenziali evitando le ore centrali del giorno e nel contempo di prendersi cura della popolazione più vulnerabile: persone con disabilità varie, minori, anziani, ma anche salvaguardare in generale la sopravvivenza degli animali domestici.

Salva