Ragusa. Per non dimenticare, 5 anni di memoria e impegno

Cinque anni sono trascorsi da quel tragico 29 aprile 2019, una data che rimarrà impressa nei cuori di chiunque abbia conosciuto Alice Bredice. Cinque anni di dolore, di lutto, ma soprattutto di impegno incrollabile per porre fine ai femminicidi che continuano a insanguinare le nostre comunità.

Alice Bredice, una giovane donna, una madre, è stata strappata dalla vita per mano di colui che avrebbe dovuto semplicemente amarla e rispettarla. Invece, è stata vittima di una violenza così atroce da spezzare il cuore di una comunità. Alice, la sua memoria, non possono e non saranno dimenticati.

Ma il ricordo di Alice è solo uno dei tanti frammenti di un’oscura realtà che continua a persistere. I femminicidi non si fermano, le donne continuano a essere sacrificate sull’altare di un patriarcato malato e ingiusto. Ecco perché oggi, più che mai, gridiamo “Adessobasta!”

L’Associazione nata in risposta alla tragica scomparsa di Alice non si è mai fermata nel suo impegno. Ogni giorno, ogni momento, si batte per il diritto inalienabile delle donne alla libertà e alla dignità. Noi di Adessobasta non ci arrenderemo finché non vedremo un reale cambiamento culturale, finché non avremo sradicato ogni forma di oppressione e violenza.

Ecco perché, in occasione del prossimo 17 maggio, Adessobasta ha deciso di dedicare uno spettacolo alla memoria di Alice e di tutte le donne che hanno perso la vita a causa della violenza di genere. Sarà un’occasione per ricordare due nostre concittadine: Pamela Canzonieri a Maria Zarba. Vogliamo onorare ogni vita spezzata, ogni sogno infranto, e rinnovare il nostro impegno per un mondo più giusto e più sicuro per tutte le donne.

Non dimentichiamo Alice, non dimentichiamo nessuna delle donne che hanno perso la vita. Lottiamo insieme per un futuro dove ogni donna possa vivere libera dalla paura e dal dolore.

Salva