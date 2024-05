Modica. Controlli presso esercizi pubblici. Sanzionati 5 commercianti

Nuovi controlli della polizia locale, in particolare, riguardo il commercio, le condizioni igienico-sanitarie e l’occupazione di suolo pubblico, La sezione “Annona e Commercio”, venerdì sera ha effettuato controlli in sette esercizi commerciali del centro cittadino di Modica. Cinque le sanzioni comminate per occupazione abusiva di suolo pubblico, ai sensi dell’art. 20 del Codice della Strada. I titolari avevano occupato area pubblica, con sedie e tavoli, abusivamente. In alcuni casi avevano ampliano l’area autorizzata, in altri non erano in possesso dell’autorizzazione comunale. La sanzione ammonta a 173 euro.

In Viale Medaglie d’Oro, durante i controlli in due esercizi gestiti da stranieri, si sono registrati attimi concitati giacchè i titolari venivano “appoggiati” da alcuni connazionali nella loro contestazione. Nel caso, a supporto degli agenti della “Locale”, è intervenuta anche una pattuglia del Commissariato di P.S..

Nel corso della stessa attività, sono state controllate alcune guide turistiche operanti a Modica, a seguito di segnalazione effettuata da un’organizzazione di categoria circa la presenza di operatori abusivi. In questo caso, le persone controllare erano in regola.

