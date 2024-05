Ticket sanitario. Nota dell’Asp Ragusa e UniCredit. Riceviamo

A seguito della lettera di un cittadino inviata alla nostra Redazione, relativamente all’importo extra addebitato a mezzo POS per il pagamento del ticket sanitario, l’ASP di Ragusa precisa di aver adottato, sulla scorta del Decreto legislativo n. 217/2017, art. 65 comma 2, il sistema nazionale PagoPA che consente di pagare il ticket anche attraverso le carte di pagamento. Tale sistema prevede per l’Utente, in tutto il territorio nazionale, il pagamento di una commissione che non viene incamerata da UniCredit nella qualità di tesoriere dell’Azienda Sanitaria, né dall’Azienda stessa, bensì dal Prestatore dei servizi di pagamento di volta in volta scelto dagli utenti. Tra l’altro, trattandosi di costi concordati e predeterminati con PagoPA S.p.A., sono tutti disponibili in chiaro sul portale https://www.pagopa.gov.it/it/ cittadini/trasparenza-costi/ .

