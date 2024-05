Giarratana. Vendita delle case ad un euro riqualificare il centro abitato

L’Amministrazione Comunale consapevole che sia necessario recuperare e riqualificare il Centro abitato di Giarratana, sulla scia di quanto fatto da altri Comuni (Salemi, Montresta, Sambuca di Sicilia, Mussomeli, etc.), nello scorso Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento sulle case ad un euro. L’iniziativa si rivolge ai proprietari di tali immobili, privi di risorse economiche e/o non interessati ad investire su questi immobili che gravano anche dal punto di vista fiscale. A seguito della approvazione del regolamento, il Comune pubblicherà un apposito Avviso Pubblico e ciascun proprietario interessato potrà candidare il proprio immobile: saranno indicati tutti gli aspetti tecnici dell’iniziativa, la tempistica e ogni altra informazione necessaria. L’acquirente corrisponderà al proprietario-venditore il valore simbolico di 1 euro per l’acquisto dell’immobile e assumerà a proprio carico tutte le spese necessarie e connesse al trasferimento della proprietà e ad avviare i relativi lavori. Per incentivare la partecipazione alla presente iniziativa saranno previsti agevolazioni fiscali per gli acquirenti, come esonero del pagamento della Tari per i primi tre anni ed esonero del pagamento degli oneri edilizi di competenza dell’ente comunale.

