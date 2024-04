Stabilizzazione ausiliari Asp. Ragusa, l’UGL: “Grazie a noi”

E’ finalmente arrivato il documento dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia, con il quale si dà il via al processo di stabilizzazione degli Ausiliari Socio Sanitari.

“Questa è una vittoria sindacale e politica della nostra organizzazione sanitaria – dice l’Ugl Salute Ragusa – che risponde con i fatti e non con il chiacchiericcio e gli inciuci della triplice

sindacale CGIL, CISL, UIL e del Nursind per la salvaguardia dei lavoratori. Una battaglia stravinta con la stabilizzazione di quei lavoratori che erano rimasti fuori per una norma contrattuale che impediva la serenità economica di tanti lavoratori e delle loro famiglie”.

Il dubbio interpretativo chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato che la disposizione normativa di cui alla L. 234/2021 allinea le categorie di personale interessate

dalla stabilizzazione al nuovo ordinamento professionale del comparato sanità, che contempla differenti ruoli e l’articolazione in cinque aree – tra le quali l’area del personale di supporto – per le quali le declaratorie descrivono i requisiti indispensabili per l’accesso ed il relativo inquadramento.

A conferma di ciò, l’Assessorato alla Salute del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica della Regione Sicilia con la n°19791 del 24 aprile 2024 ha risposto alla richiesta di ulteriori chiarimenti affermando che si potrà avviare un processo di stabilizzazione per il personale precario assunto con contratto a tempo determinato inquadrato nel profilo di ausiliario ex

categoria A in possesso dei requisiti previsti dalla normative secondo i criteri di priorità stabiliti dai Protocolli di intesa siglati con le Organizzazioni Sindacali UGL e CISL.

“L’UGL Salute Ragusa – aggiungono in conclusione Rizza, Gravina e Pelligra – ha sempre creduto e sostenuto questa linea, anche con la fattiva collaborazione della Direzione Generale e delle RR.UU dimostrando con i fatti che la salvaguardia dei lavoratori è la nostra priorità. Continueremo a lavorare per voi, per la vostra stabilità e per la vostra serenità economica.”

