Emergenza IACP Pozzallo, on. Abbate: “È veramente necessario lo sgombero?”

“Nella giornata di oggi il Presidente Schifani mi ha confermato di essere a stretto contatto con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, per valutare la situazione ed intervenire a supporto del Comune di Pozzallo per alleviare il disagio delle numerose famiglie interessate dall’ordinanza di sgombero emanata dal sindaco. Il Governatore mi ha garantito che nel più breve tempo possibile attiverà un aiuto economico a fronte delle spese di affitto e di trasloco che gli inquilini sfollati dovranno eventualmente sostenere”. Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate in merito alla vicenda relativa a tre palazzine dell’Iacp situate nel Comune di Pozzallo, oggetto di un’ordinanza urgente di sgombero. “Sono stato informato direttamente dal Direttore Cocina che ha sentito il Sindaco per confermare la propria disponibilità ed ottenere informazioni più dettagliate sulla documentazione a supporto dell’ordinanza. Da una prima lettura delle relazioni tecniche trasmesse dallo IACP non emergerebbero elementi tali da dichiarare i locali inagibili e quindi giustificare uno spostamento forzato dei residenti in altra sistemazione”.

