Pozzallo. Dieci ciclisti sulle orme di San Giacomo

Un viaggio sulle orme di San Giacomo per portare un messaggio di pace e speranza, realizzato dalla MTB Pozzallo. Dal 24 al 28 aprile, dieci ciclisti della ASD MTB Pozzallo, Elvio Sigona, Giovanni Arcuri, Damiano Asta, Nino Iozzia, Pinuccio Sudano, Damiano Monte, Mimmo Parisi, Gianni Giannone, Salvatore Di Stefano ed Enzo Giannì saranno in cammino per la Sicilia lungo le strade dell’apostolo, con il patrocinio dello CSAIN Ragusa.

Al decimo anno dall’esperienza spagnola del Cammino di Santiago, l’associazione sportiva ha pensato di rivivere l’esperienza di un cammino, ma in territorio siciliano. Sarà un modo per mettersi alla prova per i 600 chilometri del percorso con 8000 metri di dislivello, nei 4 giorni.

Prima tappa, giorno 24 aprile, funzione religiosa presso la chiesa Madonna della Fiducia, con la celebrazione di don Gaetano Asta.

Il prete, a fine funzione, ha consegnato ai ciclisti una lettera per don Antonio Cipriano, parroco del Santuario San Giacomo, a Capizzi, prima di vidimare le credenziali con il timbro di partenza del cammino da Pozzallo che vedrà i ciclisti percorre quasi 600 chilometri in 4 giorni, con 3 pernotti.

“La prima tappa prevede la partenza dalle No bug Informatica – dice Elvio Sigona – anche sede della associazione, a seguito altri associati che ci terranno compagnia per i primi chilometri fino a raggiungere il primo obiettivo. Sosta presso la frazione di Ragusa dedicata al Santo (San Giacomo) per un’altra foto e si riparte per andare verso Vizzini passando da Giarratana e Monterosso Almo. Le alture della provincia iblea ci terranno impegnati con alcuni sali e scendi fino ad arrivare nel calatino e fermarci a Vizzini, prima per una colazione abbondante e riprendere le forze e poi ripartire per Caltagirone dove ci fermeremo per il pranzo ed anche per le foto presso la Scalinata Maria SS. Del Monte e, successivamente, alla prima tappa,ovvero la Cattedrale del Santo patrono, San Giacomo. Da lì, il via effettivo per la nostra avventura. Il programma prevede l’attraversamento con visita delle chiese di San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari, chiesa Maria Santissima delle Grazie, Piazza Armerina, Basilica Cattedrale di Maria SS delle Vittorie, ed conclusione della prima tappa ad Aidone. Seconda tappa: dove arriveremo a Valguarnera, chiesa di S. Giuseppe, Assoro, chiesa S. Leone, Nissoria, chiesa S. Giuseppe, Nicosia, Chiesa Convento dei frati Minori per arrivare al Santuario di San Giacomo a Capizzi, consegna delle credenziali e Santa Messa al Santuario alle ore 18.00, con consegna della Carta Aurea Jacopea. Terza tappa, con rientro e passaggio da Enna, Pergusa, percorreremo l’entroterra siciliana attarversando i territori delle province messinese, ennese e nissena, per fermaci a Niscemi. Quarta tappa, dalla provincia nissena scenderemo verso il mare per rientrare con 100 chilometri finali. Questo il programma delle tappe che andremo a percorrere in questi giorni. Saranno giorni – conclude Sigona – di fatica, fratellanza e aiuto reciproco”.

