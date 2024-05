Incendiarono auto ad Ibla. Condannati due gelesi

Due gelesi sono stati condannati dal Giudice delle Udienze Preliminari del Tribunale di Ragusa, Gaetano Dimartino, per l’accusa di incendio doloso. I due, rispettivamente di 23 e 28 anni, secondo l’accusa, sarebbero gli autori dell’incendio, a Ragusa Ibla, di un’auto Opel Meriva, avvenuto il 17 luglio 2023. Sono stati processati col rito abbreviato ed hanno avuto inflitta la pena a due anni e otto mesi di reclusione ciascuno, oltre a una provvisionale di 5.000 euro per ciascuna delle due parti civili assistite dall’avvocato Giovanni Mangione. Risarcimento da quantificarsi in sede civile.

Il Gup ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero Monica Monego. I gelesi sono stati difesi dall’avvocato Francesco Salsetta. Nel processo era coinvolto anche un 28enne ragusano, difeso dall’avvocato Enrico Platania, la cui posizione è stata stralciata poichè ha scelto il rito ordinario. Comparirà davanti al Tribunale monocratico giovedì prossimo . L’auto, distrutta dalle fiamme, era parcheggiata lungo una strada di Ragusa Ibla. Danni anche all’abitazione limitrofa visto che le fiamme si erano propagate. Tre mesi dopo l’episodio, i carabinieri di Ragusa erano riusciti a fare luce su quanto accaduto e ad arrestare tre uomini. Il giudice per le indagini preliminari li aveva ammessi ai domiciliari.

