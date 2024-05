Elezioni legislative in Sudafrica. La Corte dichiara ineleggibile l’ex presidente Zuma

Il 29 maggio, più di 27,5 milioni di sudafricani saranno chiamati alle urne per eleggere il prossimo presidente della nazione. Nel frattempo di apprende che la Corte costituzionale del Sudafrica, il più alto organo giudiziario del paese, ha dichiarato ineleggibile l’ex presidente Jacob Zuma impedendogli di fatto di partecipare alle elezioni legislative. Il giudice Leona Theron, che ha letto la sentenza, ha dichiarato: “Zuma è stato giudicato colpevole e condannato a una pena detentiva”. L’ex presidente era stato condannato a 15 mesi di carcere per oltraggio dopo essersi ripetutamente rifiutato di comparire davanti a una commissione d’inchiesta parlamentare per rispondere di presunti atti corruttivi. Zuma, 82 anni, è il leader di un nuovo partito di opposizione chiamato Umkhonto We Sizwe , la “lancia della nazione” zulu, ovvero, il nome del braccio armato dell’African National Congress durante i suoi primi anni di lotta contro l’apartheid. L’ottuagenario ex presidente, incarcerato nel luglio 2021, aveva beneficiato della libertà condizionale per motivi di salute a cui aveva fatto seguito un’ulteriore riduzione della pena, quindi ha trascorso solo poco più di due mesi dietro le sbarre. I recenti avvenimenti hanno monopolizzato il dibattito alla vigilia delle elezioni che si preannunciano come le più indecise degli ultimi trent’anni in Sudafrica. Nel frattempo, l’African National Congress (ANC), al potere dalla fine dell’apartheid, rischia di perdere per la prima volta la maggioranza assoluta in parlamento e di essere costretto a formare un governo di coalizione.

