Vittoria. Rissa piazza Daniele Manin, intervento del Sindaco

A seguito della rissa che si è verificata in piazza Daniele Manin, lunedì sera, il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello si complimenta con le Forze dell’ordine: “Un sentito ringraziamento lo rivolgo al Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, al Dirigente Capo della Polizia di Stato di Vittoria, il Commissario Giovanni Arcidiacono e agli agenti per il tempestivo intervento a seguito dei fatti di piazza Manin.

Infondate, ingiustificate e inaccettabili le strumentalizzazioni politiche su questioni così delicate che attengono alla vita della nostra comunità, che potremmo definire azioni di sciacallaggio sull’operato dell’amministrazione comunale.

Quanto di competenza del Comune, in materia di sicurezza, il Sindaco lo esercita quotidianamente attraverso tutti gli atti, anche contingibili e urgenti attribuitagli dalla legge.

Inoltre, i controlli effettuati sul territorio, predisposti dal Signor Questore, rientrano nel quadro del Dispositivo interforze coordinato con i comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Questa Amministrazione è impegnata al contrasto dell’illegalità in tutti i settori e i fatti lo dimostrano. Ai vittoriesi dico di denunciare tutte le situazioni di illegalità che emergono – ha concluso il primo cittadino.”

