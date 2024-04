Giusina e Food Network di Discovery a Scicli

Il sindaco di Scicli Mario Marino e la Scicli Film Commission hanno accolto oggi una troupe televisiva di “Food Network”, il canale di Discovery e della Warner Bros, per la realizzazione di una puntata della trasmissione “Giusina in Cucina”, condotta dalla giornalista e cuoca palermitana Giusina Battaglia.

La troupe ha fatto tappa a Donnalucata e Scicli soffermandosi oltre che sulle tradizioni culinarie sciclitane anche sui beni culturali della città. Nella trasmissione anche il musicista Lello Analfino, ex frontman dei Tinturia, oggi musicista solista. La puntata di “Giusina” in corso di lavorazione a Scicli andrà in onda presumibilmente il prossimo maggio.

