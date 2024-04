Lettera di una mamma. Riceviamo

Buongiorno,sono una mamma di due ragazzi studenti, i quali fanno del loro meglio per riuscire a stare nella società distratta, confusa e illusionistica, che stiamo lasciando alle nuove generazioni, ed ai quali la scuola chiede di correre per seguire un programma scolastico stilato da “esperti” che non tengono in considerazioni le esigenze degli alunni e della sostanza di ciò che impareranno, ma l’importante è fare numeri e fare tanto tanto programma sulla carta, ma che alla fine non restano neanche le nozioni principali perché non si ha il tempo di assimilare. Nuove competenze, tante materie, ma quali se le basi sono superficiali?

Le materie della cosiddetta scuola dell’obbligo sono così tante e così tanti i libri, alcuni mai usati.

Settimane corte, bambini catapultati in aula all’alba fino al primo pomeriggio senza un adeguato pranzo o ristoro. Beh, però ci si lamenta che gli alunni non collaborano, che si distraggono facilmente… io da lavoratore ed adulto ho una pausa pranzo consona alle esigenze e tempi di concentrazione.

E’ difficile fare conciliare ogni impegno, perché ci sono altre attività: fisica ed interessi, oltre agli stimoli di nuova generazione, invece è più facile disorientarsi. Perdere l’equilibrio.

Lamentiamo che dopo pause (vacanze) per i ragazzi è sempre scomodo riprendere, non si rigenerano, come si pensa…

Oggi, infatti, nel nostro comune per una festa patronale cosa si pensa di fare?? Ben 9 giorni di chiusura degli istituti scolastici per ponti festività a ridosso dell’ultimo mese di scuola ?????????

Indignata e schifata di questa istanza, poiché stessa situazione in occasione del carnevale….

Non tutti i genitori siamo insegnanti e si pone anche il problema di come fare, DOVE LO METTO ????

Scusate ma siamo stufi di istanze di disinfestazioni!!!!!