Ragusa. Stalking e gestione illecita di rifiuti. Arrestato

La Polizia di Ragusa ha tratto in arresto un uomo in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un quarantasettenne arrestato a seguito di ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, per scontare la pena complessiva di un anno e sette mesi di reclusione.

Tale provvedimento è scaturito dalle condanne riportate dal quarantasettenne per i reati di stalking nei confronti della ex convivente e smaltimento illecito di rifiuti, fatti di reato commessi dall’uomo nel 2016.

Raggiunto dal provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria competente, il quarantasettenne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa per scontare la pena.

