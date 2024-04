Attacco dell’Iran…l’opinione di Rita Faletti

L’Iran ha attaccato Israele come aveva promesso. Durante la notte, 300 fra missili e droni sono stati lanciati dall’Iran e sono stati intercettati e abbattuti prima di entrare nello spazio aereo israeliano. Solo alcuni missili balistici sono riusciti a eludere le difese e hanno raggiunto la base aerea di Nevatim nel sud di Israele, causando pochi danni di lieve entità. Questa azione, definita di “autodifesa” da Khamenei, è stata la punizione minacciata dalla Guida suprema a Israele, per aver superato la linea rossa con l’attentato all’ambasciata iraniana di Damasco che ha ucciso il capo delle forze al Quds in Siria e Libano, Mohammad Reza Zahedi, figura centrale e più importante di quella di Razi Mousavi, il generale pasdaran ucciso lo scorso anno in dicembre. L’ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite ha dichiarato che adesso “la questione è chiusa”. Contrariamente a quanto ci si aspettasse, l’attacco iraniano è stato diretto, senza il ricorso alle milizie proxy, benché droni e missili siano stati sparati anche da Libano, Yemen, Siria e Iraq. Decidendo di cambiare strategia nella guerra a bassa e alta intensità contro Israele, l’Iran ha inviato un messaggio sul piano militare e politico al mondo arabo e all’occidente. In primis a Israele, mettendolo in guardia sulla capacità di raggiungerlo con il proprio arsenale bellico e chiarendo che alle sfide dello stato ebraico, se ci saranno, risponderà con determinazione, e avvertendo gli Stati Uniti di starne fuori. Un cambio di passo che si può interpretare come la volontà di uscire da dietro le quinte e indurre gli osservatori a credere che i gruppi armati della regione, Hamas, Hezbollah libanese e iracheno, Houthi yemeniti e altre milizie paramilitari antisioniste e antioccidentali, agirebbero in autonomia con finalità più spiccatamente nazionalistiche. Differenziarsi dai gruppi armati esportatori del terrore, darebbe all’Iran il vantaggio di non essere identificato come stato terrorista, e quindi di essere più credibile. Nel mondo islamico, l’attacco iraniano è stato considerato una vittoria e festeggiato con grande entusiasmo dopo quello del 7 ottobre. In Israele, è stato bloccato grazie al sostegno di Gran Bretagna e Stati Uniti, alleati di ferro dello stato ebraico, e al supporto di Arabia saudita e Giordania. L’occidente, fino a ieri critico nei confronti di Israele, in particolare a causa della politica di Netanyahu e della guerra a Gaza, ha serrato i ranghi in difesa dell’alleato di sempre e ritrovato l’unità, consapevole anche che il rinnovato appoggio allo stato ebraico potrebbe servire a esercitare una pressione su Hamas che ha di nuovo respinto un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Il ministro della Difesa israeliana, Yoav Gallant, ha detto che Israele sarebbe pronta a reagire, ma Biden ha invitato ad accontentarsi della vittoria.

