Kudos Modica. Michele Cappello argento interregionale FGI

Venerdì 12 Aprile, a Mortara, si è svolto il Campionato Interregionale zona tecnica GAM, gara disputata tra gli atleti delle regioni Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. A scendere in campo per la sicilia l’atleta della Kudos Modica Michele Cappello, classe 2015, allenato dal tecnico federale Angelo Floridia. La competizione si svolgeva su 6 attrezzi: corpo libero, fungo, anelli, volteggio, parallele pari e sbarra. L’atleta kudos, svolgendo un’ottima performance in tutti gli attrezzi, conquista la medaglia d’argento, ottenendo così il pass per la finale nazionale che si svolgerà a Torino l’11 e il 12 maggio 2024. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno tifato per noi, agli sponsor e ai tecnici Mario Lupo e Angela Marchese della Jonica Gym, Luciano Santuccio della Gymtech e Claudio Farruggio dell’Airone che con i loro consigli hanno contribuito al raggiungimento di questo importantissimo risultato. Per Michele adesso si prospetta un mese ricco di allenamenti in vista della finale nazionale a maggio. “Sono molto entusiasta” afferma il presidente Kudos Elisabetta Puglisi “sono le prima gare di Michele e a soli 8 anni ha già dimostrato di essere tenace negli allenamenti e concentrato in gara. Sono molto orgogliosa di lui per i risultati ottenuti e tiferò per lui anche in finale, sperando che i sacrifici vengano ripagati”.

Salva