Pozzallo, Circonvallazione chiusa: disattese richieste di Iozzia

Lo scorso 12 febbraio è stata interdetta al traffico la Circonvallazione della zona industriale, tratto compreso dalla rampa Pozzallo Centro fino all’intersezione con la SP 46 (Ispica-Pozzallo). Il blocco al traffico a tutte le categorie dei veicoli si è reso necessario per le precarie condizioni in cui versa da tanti anni l’importate arteria stradale che necessita di rilevanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La struttura fu consegnata in proprietà e in gestione al Comune di Pozzallo il 14 febbraio 2020. Nel verbale di consegna c’era scritto che “su parte della viabilità oggetto di consegna saranno effettuati interventi di manutenzione da parte dell’Irsap con i progetti finanziati dalla Regione Sicilia”. Il consigliere comunale del MpA, Rosario Iozzia, prima di ogni altro, esattamente il 19 marzo scorso, aveva sollevato la questione presentando una mozione e una proposta per convocare il consiglio comunale aperto. “A tutt’oggi, nessun finanziamento e di conseguenza nessun lavoro è stato eseguito e tutto l’onere finanziario ed economico è ricaduto sul Comune di Pozzallo – aveva detto – che ha provveduto, in questi anni, a realizzare con le somme esigue del bilancio comunale i lavori di manutenzione straordinaria che sono stati possibili effettuare, per cercare di limitare danni ai veicoli in transito e ulteriori contenziosi nei confronti dell’ente”.

Dal 12 febbraio ad oggi questa arteria, di grande importanza per la viabilità del sud est della Sicilia, di collegamento con il Porto di Pozzallo e con lo svincolo autostradale della Siracusa- Gela, è rimasta chiusa, senza nessun intervento di ripristino dell’arteria stradale e senza prospettive di riapertura causando nella città gravi disagi diurni e notturni alla circolazione veicolare e pedonale e un pericolo costante all’incolumità pubblica.

Il 23 febbraio nello spazio cultura “Meno Assenza” il Sindaco Roberto Ammatuna aveva convocato un incontro di mobilitazione invitando tutte le forze produttive, socio economiche e politiche della Provincia. A conclusione di quel incontro il primo cittadino si era fatto portavoce delle istanze del territorio nei confronti dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Aricò, e di coinvolgimento di tutta la rappresentanza parlamentare iblea.

“Ad oggi – dice Iozzia – abbiamo solo letto fiumi di parole da parte della deputazione regionale iblea. La strada è ancora chiusa. Vista la gravità della problematica, ascoltate le preoccupazioni di tanti cittadini pozzallesi, avevo ritenuto opportuno proporre la convocazione urgente di un Consiglio Comunale aperto, invitando sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, il Commissario del Libero Consorzio di Ragusa, i massimi dirigenti dell’Irsap, i Sindaci e tutta la rappresentanza parlamentare, coinvolgendo la città al fine di trovare una soluzione nell’immediato per eliminare le criticità esistenti e riaprire anche parzialmente parte della carreggiata stradale”.

