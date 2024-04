Gioie del multiculturalismo…l’opinione di Rita Faletti

Apertura e inclusività sono le parole d’ordine del vecchio continente. Nascite in pauroso calo, necessità di innesti freschi in una società irrimediabilmente anziana con pericolose ricadute nell’economia, odio di sé e della propria civiltà, origine dei mali del mondo, chiedono alle forze progressiste europee di provvedere in fretta. Gran Bretagna, Francia, Germania, Paesi scandinavi e Paesi Bassi, ci indicano la via da seguire verso lo svecchiamento e il rinnovamento. La fase della scristianizzazione si è conclusa con successo, il relativismo sta andando a gonfie vele per il piacere impagabile di mettere da parte considerazioni sterili su diversità e incompatibilità, cause di fastidiose incomprensioni e conflitti. Il 2024 è stato l’anno del trionfo del Ramadan, onorato un po’ ovunque in Europa. A Colonia, nello stadio di calcio poco distante dalla cattedrale, capolavoro del gotico tedesco, una cena al tramonto ha celebrato la fine del digiuno durante il mese sacro islamico e Francoforte è stata la prima città della Repubblica federale ad appendere le luci del Ramadan. A Oslo, vicino al municipio, è stata allestita una mostra finanziata con fondi pubblici per festeggiare i 30 giorni del digiuno. A Londra, il sindaco Sadiq Khan, ha voluto che durante il fine settimana di Pasqua, Oxford Street e Piccadilly Circus fossero illuminate di mezzelune e lanterne. A Strasburgo, hanno fatto la loro prima comparsa i mercatini di Ramadan, dove potevi passeggiare e indugiare in tutta tranquillità senza timore di attacchi terroristici, come quello che l’11 dicembre 2018, nello storico mercatino di Natale, uccise 5 persone e ne ferì 11. Il cristianesimo ha i suoi persecutori in Asia Africa e Medio oriente mentre in occidente non è più di moda. Farsi gli auguri in occasione delle festività cristiane è vista dai millennials come un’abitudine quasi imbarazzante di baby boomer rincitrulliti. Uno dei leader del Partito liberale norvegese ha chiesto la fine di tutte le festività cristiane, secondo lui “obsolete e sciocche”. Meglio optare per giorni che hanno un significato, ad esempio il giorno musulmano di Eid al Fitr, ultimo giorno del Ramadan, e sostituire alla festa di santo Stefano, lunedì di Pasqua e il secondo giorno delle Pentecoste, festività pubbliche alternative come la Giornata internazionale della donna, la Giornata mondiale dell’ambiente e, ovviamente, l’ultimo giorno di Ramadan, in onore dei nostri fratelli islamici. Nel gran ribollire di cancellazioni e sostituzioni, in Francia i sindaci di grandi città sono pronti ad abolire Pentecoste, Natale, Pasqua, Ascensione e sostituirli con feste laiche. In Belgio si sono già presi avanti: i calendari scolastici della comunità francofona hanno il “congedo d’autunno” al posto di Ognissanti, “vacanze d’inverno” al posto di Natale e “vacanze di primavera” al posto di Pasqua. In questa esplosione multiculturale, a distinguersi è stato il Victoria and Albert Museum di Londra, che ha organizzato una cena per la fine del digiuno con più di 400 commensali e il muezzin che ha intonato la preghiera. Noi non potevamo essere da meno. A Firenze, il preside di un liceo ha messo a disposizione degli studenti islamici un’aula per pregare, a Pioltello, l’istituto Iqbah Masih ha sospeso le lezioni per l’ultima preghiera di fine Ramadan. Esiste però la neutralità religiosa e andrebbe rispettata. Niente crocifisso, niente presepe, niente preghiere islamiche. Non è così. In un liceo norvegese, la preside aveva emesso una comunicazione con la quale, per motivi didattici, vietava agli studenti musulmani di lasciare la classe per la preghiera. Ha rischiato il linciaggio. In Gran Bretagna, per lo stesso motivo, il dirigente di un istituto scolastico ha subito molestie e i docenti sono stati oggetto di atti violenti, intimidazioni e minacce di morte. La convivenza multiculturale se non è rispetto reciproco è prepotenza da una parte e sottomissione dall’altra.

