È fortunatamente senza feriti l’incidente stradale verificatosi nel pomeriggio a Pozzallo sulla Circonvallazione per Ispica. Si sono scontrati un’autovettura condotta da un maltese ed un autoarticolato. Illesi, come si diceva, gli occupanti anche se gravi danni ha subito l’utilitaria. Sul posto la polizia locale per stabilire le responsabilità.

