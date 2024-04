Notker Wolf, Primate Emerito è tornato alla Casa del Padre

Notker Wolf OSB (21 giugno 1940 – 2 aprile 2024) è stato un monaco benedettino tedesco, sacerdote, abate, musicista e autore. È stato membro dell’Abbazia di St. Ottilien, in Baviera, Germania e nono abate primate della Confederazione benedettina dell’Ordine di San Benedetto dal 2000 al 2016.

Wolf ha iniziato la missione di monaco benedettino il 17 settembre 1962, ricevendo il nome di “Notker” in onore di San Notker. Ha poi iniziato gli studi filosofici a Roma, presso il Pontificio Ateneo Benedettino Sant’Anselmo. Nel 1965 ha iniziato gli studi presso l’Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera, dove si è concentrato nei campi interdisciplinari della teologia, della filosofia e delle scienze naturali (zoologia, chimica inorganica e storia dell’astronomia). È stato ordinato sacerdote il 1° settembre 1968. Nel 1970, Wolf torna a Roma e viene nominato professore di filosofia naturale e filosofia della scienza presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. Nel 1974 ha conseguito il titolo di dottore in filosofia.

Il 7 settembre 2000, oltre 260 abati della Confederazione benedettina si sono riuniti a Roma e hanno eletto Wolf come 9° Abate Primate dell’Ordine di San Benedetto. La carica di Abate Primate fu creata da Papa Leone XIII nel 1886 per servire la comunità benedettina come collegamento con il Vaticano e le autorità civili, per promuovere l’unità tra i vari monasteri e congregazioni benedettine autonome e per rappresentare l’ordine nelle riunioni religiose in tutto il mondo.L’Abate Primate risiede nell’abbazia primaziale di Sant’Anselmo all’Aventino, a Roma, e funge da “Gran Cancelliere” del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. Con l’elezione dell’Abate Gregory Polan a nuovo Abate Primate, il 9 settembre 2016, Wolf ha completato sedici anni di servizio alla Confederazione benedettina.

Nel 2020 è entrato a far parte dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme nel Gran Baliato di Sicilia con il grado di Commendatore Ecclesiastico, impegnandosi attivamente nell’attuazione del carisma ecumenico dell’Ordine.

