Argentina. Centravanti donna vittima di femminicidio

Un tragico evento ha sconvolto la comunità calcistica di Mendoza. Florencia Guiñazú, attaccante di spicco del Club Atlético Argentino de Mendoza, è stata vittima di un femminicidio per mano del suo ex marito, Ignacio Noto. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato pubblicato sull’account ufficiale del team calcistico sul social network X. Guiñazú e Noto erano separati e la giocatrice aveva presentato precedenti denunce contro il suo ex compagno, che era stato arrestato e rilasciato il mese scorso. L’esito fatale si è verificato quando Noto ha attaccato Florencia con fendenti fatali che non le hanno lasciato scampo. Il Club argentino ha espresso profondo dolore per la perdita di Guiñazú, sottolineando la gravità del femminicidio e chiedendo giustizia. In attesa di maggiori dettagli sulla drammatica vicenda da parte delle autorità, il messaggio della comunità sportiva è chiaro: “Smettetela di ucciderci!”. L’atleta sarà ricordata come una donna premurosa e sorridente, la cui vita è stata brutalmente interrotta. Florencia lascia i due figli, Ambar e Milo, rispettivamente di 5 e 7 anni.

