De Luca a Vittoria. Alessandro Occhipinti coordinatore cittadino

Un messaggio chiaro quello lanciato da Cateno De Luca a Vittoria in vista delle prossime elezioni europee: “Non sono un semplice momento di competizione, ma una vera e propria sfida per chi aspira come noi a scacciare gli abusivi da palazzo d’Orleans. Le elezioni europee ci offrono l’opportunità di portare le nostre istanze in Europa e verificare al contempo anche la bontà del nostro operato sul territorio.

Ciascuno di voi ha la responsabilità del risultato”. De Luca, accompagnato dal coordinatore regionale Danilo Lo Giudice e dal coordinatore provinciale Paolo Monaca, ha prima incontrato il sindaco Francesco Aiello, con cui si è confrontato sulle problematiche più impellenti del territorio, a cominciare da quella agricola, e poi ha tenuto una conferenza stampa al B-Side di via Cavour, presenti, tra gli altri, l’assessore comunale Cesare Campailla e la consigliera comunale Rosetta Noto, per presentare il nuovo coordinatore cittadino, Alessandro Occhipinti. “Sono orgoglioso – ha sottolineato quest’ultimo – di rappresentare e portare avanti il progetto di questo movimento che può migliorare le sorti della nostra Sicilia. La politica è partecipazione: è il segnale principale che arriva da Vittoria. Ci impegneremo a fare del nostro meglio”. L’assessore Campailla punta l’attenzione sull’impronta che ha lasciato De Luca in occasione della sua visita a palazzo Iacono: “La politica per gli ultimi, per chi ha bisogno di risposte. Ritengo sia un messaggio totalizzante nella sua semplicità. Ed è per questo che siamo pronti a trainare questo carro per fare in modo che acquisisca sempre più consensi”. “Ringrazio tutti i presenti – aggiunge la consigliera Noto – per essere stati al nostro fianco. Ringrazio anche la presidente del Consiglio, Concetta Fiore, per averci onorato della sua presenza. Vogliamo, tutti, fare sino in fondo la nostra parte. Lo scambio con il sindaco Aiello di tematiche importanti costituisce uno stimolo fondamentale per tutti”. E il coordinatore provinciale Monaca sottolinea: “Auguriamo buon lavoro al neocoordinatore cittadino a Vittoria, Alessandro Occhipinti, certi che saprà interpretare al meglio gli indirizzi politici di Sud chiama Nord. Continuiamo a circondarci di gente in gamba che si prefigge un solo obiettivo: quello di fare politica ed amministrare per garantire risposte concrete ed efficaci al nostro territorio. In vista delle Europee, stiamo sfidando lo status quo, introducendo idee nuove che risuonano con chi desidera effettuare un percorso di libertà, equità e innovazione. La nostra lista Libertà è un progetto di democrazia e trasparenza. Stateci accanto”.

Salva