A Ragusa mercoledi la celebrazione 172esimo della Fondazione Polizia di Stato

Domani 10 Aprile 2024, alle ore 11.00, in Piazza San Giovanni a Ragusa, avrà luogo la cerimonia celebrativa del 172° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

La cerimonia sarà preceduta, alle ore 9.00, nello spazio antistante la Questura, dalla deposizione di una Corona d’alloro presso la stele dedicata alla memoria dei caduti della Polizia di Stato da parte del Questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, alla presenza del Prefetto della provincia di Ragusa, Giuseppe Ranieri, dei Funzionari e del personale della Polizia di Stato della provincia, dei rappresentanti dell’ANPS e delle Organizzazioni Provinciali dei sindacati della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Durante la cerimonia a Piazza San Giovanni, verrà data lettura dei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Alla presenza delle Autorità militari, civili e religiose, dopo il saluto istituzionale del Questore della provincia di Ragusa, si procederà alla premiazione degli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in operazioni di Polizia.

Saranno premiati anche gli studenti di quattro istituti scolastici risultati vincitori a livello provinciale della settima edizione del Progetto/Concorso PretenDiamo Legalità.

Nello schieramento in uniforme di rappresentanza saranno presenti anche i cavalieri del Reparto a Cavallo e una Unità Cinofila della Polizia di Stato.

In Piazza anche gli stands illustrativi delle articolazioni specialistiche della Polizia di Stato, auto e moto di servizio e veicoli storici.

