Congresso provinciale PSI celebrato a Ragusa

Domenica scorsa si è celebrato a Ragusa il Congresso della Federazione provinciale del PSI di Ragusa.

Il segretario nazionale Enzo Maraio, intervenuto nel corso del dibattito, ha proposto una riflessione sull’accordo politico con + Europa e con Italia Viva, per la presentazione della lista “Stati Uniti d’Europa”, alle prossime elezioni europee.

Bobo Craxi ha salutato con vero apprezzamento, l’elezione di Luca Ballatore a segretario della Federazione provinciale del Psi di Ragusa.

Al Congresso hanno partecipato e portato il proprio saluto, delegazioni del PSI di Palermo, Agrigento e Siracusa, oltre al segretario regionale on Nino Oddo, che ha sottolineato con profonda soddisfazione, la grande partecipazione al congresso e l’elezione di Luca Ballatore, sostenuta dalla mozione “La Sicilia è terra di socialismo”, sottoscritta dai tre quintidegli iscritti, aventi diritto al voto.

Unanime, l’elezione di Luca Ballatore e del gruppo dirigente, composto da tutte le realtà della provincia.

Particolarmente applauditi gli interventi di saluto dell’On. Stefania Campo del Movimento 5 Stelle e del segretario Federico Piccitto; del segretario del PD Giaquinta, sindaco di Giarratana; del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna; della segretaria provinciale di Italia Viva Marianna Buscema; dell’assessore del comune di Ragusa, Mario D’Asta; della presidente del consiglio comunale di Pozzallo, Quintilia Celestri e del consigliere comunale Antonio Zocco Pisana capogruppo e responsabile provinciale della lista “Città comune”.

Durante i lavori alla presenza di diversi amministratori provinciali si è dibattuto sul ruolo del PSI nella provincia di Ragusa e si è condivisa la scelta approvata il giorno prima dal direttivo nazionale ovvero la partecipazione alla lista “Stati Uniti d’Europa”, punto di riferimento dell’asse politico progressista ed alternativo ai sovranismi anti-europeisti. Inoltre i rappresentanti provinciali delle liste presenti hanno raccolto l’invito del nuovo segretario ad iniziare una stagione di dialogo fitto e produttivo al fine di arrivare agli appuntamenti con un’idea comune e una consona progettazione a livello provinciale. Anche in provincia il PSI si propone come collante per un campo largo necessario a vincere le destre .

Da tutti i partecipanti, i più sinceri auguro al neo segretario Luca Ballatore.

